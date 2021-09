El templo de la ópera presenta "Fire Shut Up In My Bones" (El fuego penetra en mis huesos), de Terence Blanchard, un trompetista de jazz y compositor de cabecera durante tres décadas del director de cine Spike Lee.

Cuando se anunció por primera vez su puesta en escena en 2019, nadie imaginaba que algún día "Fire" llegaría a Manhattan.

Pero los meses de protestas del movimiento Black Lives Matter (La vida de los negros importa) que dieron la vuelta al mundo en el verano de 2020 dieron al proyecto una nueva importancia.

En los 138 años de vida del Metropolitan Opera, nunca se había presentado una ópera de un compositor negro, y la reapertura del MET con el trabajo de Blanchard es toda una declaración de intenciones.