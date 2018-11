Este fin de semana Carlos Turrini debía participar de una maratón en Nueva York como representante de Paraguay gracias a una conocida marca, pero debido a una lesión quedó fuera de la competencia. En redes dudan de la veracidad de su participación ya que no aparece en los registros de la web. ¿Estrategia de Marketing para dicha marca?

Hace varias semanas, la marca New Balance Paraguay, entre otras firmas, se encontraban promocionando la presencia de dos representantes paraguayos para la edición número 48 del “New York Road Runners”.

Cuya competencia agrupa a las seis pruebas de 42 kilómetros más importantes del mundo.

Con bombos y platillos, la firma deportiva con presencia local anunciaba la partida de los compatriotas que formarían parte de la corrida. Ellos eran; el empresario y esposo de la mediática Leryn Franco, Rodrigo Galeano Zarza, y el conductor de radio y Tv, Carlos Turrini.

Todo parecía marchar perfectamente junto al marketing de la campaña (a juzgar por las publicaciones de Instagram de la firma) hasta que hace dos días, Turrini compartió su infortunio ya estando en Nueva York.

“Muchas veces no entiendo por qué pasan las cosas, saliendo del hotel aterrizo en la calle después de pisar mal en un desnivel. Con todo el dolor del alma me veo obligado a abandonar y pensar en la siguiente, porque si o sí me doy revancha”, compartió en una publicación adjuntando una foto de su lesión en la pierna, concluyendo que su participación quedaría descartada del evento.

En redes sociales, los internautas expresaron consuelo, de hecho, un usuario posteó un mensaje alentador para Carlos: “Si este lunes te sientes mal, piensa en Turri, que para correr se preparó 3 meses, se entrenó 600km y bajo 8 kilos. Pero diez minutos antes, se lesionó haciendo una selfie”.

Todos parecían entender y comprender la mala pasada de Turri hasta que unos cuantos comenzaron a indagar y se dieron cuenta que en realidad, el presentador de Tv nunca fue inscripto en la web oficial del “New York Road Runners”.

Si este lunes te sientes mal, piensa en Turri, que para correr se preparó 3 meses, se entrenó 600km y bajo 8 kilos. Pero diez minutos antes, se lesionó haciendo una selfie. pic.twitter.com/goXaRRy9jh — fernando (@ttevicentejara) 5 de noviembre de 2018

En ese sentido, solo basta escribir los nombres de ambos representantes para que quedara en evidencia que tal es así.

Colocando el nombre completo de Rodrigo, “salta” sus datos con el color de la bandera de procedencia. En cambio, no ocurre lo mismo con Turri pues la otra representación de Paraguay es una mujer.

“Mentira, se fue sin entrenar y sin inscripción” y “Se cuchichea eso en el mundillo runner”, fueron los mensajes que sugieren una farsa de la campaña de New Balance.

A partir de allí, decenas de indignados corroboraron la veracidad de lo que se exponía en algunos comentarios alegando que Carlos Turrini ni siquiera se preparó para llegar al evento siendo que no es un deportista ni aficionado al deporte.

Asimismo, otros internautas expusieron que en la cuenta en Instagram de New Balance desactivaron la opción de comentarios en las publicaciones en donde aparece Carlos Turrini.

Lesionarse? Jajajaja una burla es ese intento de herida que se hizo.. además buscas su nombre entre los inscriptos y no existe!! Solamente esta el de Rodrigo… una vergüenza para @NewBalancePy ojala la próxima lleven a verdaderos maratonistas.. pic.twitter.com/K491H2rM8F — Tati Barreto (@Ta_Barreto) 5 de noviembre de 2018

Otros se manifestaban en las publicaciones del perfil del presentador pidiendo que diera a conocer el número de corredor ya que en la mayoría de las fotos en las cuales aparece no tiene colocado el cartel correspondiente que indica el número que le tocó.

Por el momento, no se sabe que hará la firma deportiva con la vuelta de Turrini o si mantendrá al compatriota en nueva York mientras que Rodrigo completa la maratón.