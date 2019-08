Tras pasar un año y medio en prisión, el exjugador de la Selección Nacional será finalmente juzgado por supuestamente haber violado a su sobrina.

De acuerdo a la imputación en su contra la niña fue abusada desde los cinco hasta los once años. El acta incluye testimonios de eyaculaciones en la boca y manoseos. Los mismos detallan lugares como el vehículo de Fabbro y la casa de su madre.

De todos los hechos citados, cinco llevan la calificación de abuso sexual agravado y corrupción de menores.“‘Viste mamá lo que los hombres tiran, eso me lo tiraba en la boca y a mí no me gustaba’”, revelo la menor a su madre, según declaró la mujer en el expediente.

“El Tribunal presidido por el doctor Luis Oscar Márquez junto a los vocales Darío Martín Medina y Claudia Beatriz Moscato tiene enfrente cuatro audiencias que continuarán el jueves 15 de este mes, el jueves 22 y una más con fecha a definir. Son 9 cuerpos y 1731 fojas de expediente, con 23 testigos propuestos. Gustavo Gerlero será el fiscal acusador en el proceso que se llevará adelante en el edificio judicial de la calle Lavalle al 1100. La querella del caso, que representa a la familia de la niña, hoy de 13 años, está a cargo del abogado Gastón Marano. Federico Albano y Agustín Copello serán sus letrados defensores”, expresa el sitio Infobae, sobre los datos del juicio.

Luego de que la menor fuera revisada por psicólogos se determinó que la víctima no presentaba “indicadores de un aumento patológico de la imaginación” ni una “propensión a la sobrecarga imaginaria” en sus procesamientos mentales.

La madre indicó a los jueces que la menor sigue tratamiento psicológico. Un examen psiquiátrico expuso una angustia de la menor al hablar de Jonathan, la cual radicaba en cómo le explicaría lo presuntamente ocurrido a su futuro novio, a sus hijos.

A esto se suman que las pruebas en general, como los chats donde el Ex Cerro Porteño pedía fotos íntimas a la pequeña. Esta se negaba recordándole su relación de parentezco y la sentimental del deportista con la exmodelo Larissa Riquelme. “Pedile esas cosas a tu novia”.

Si bien, la conversación fue borrada del celular de la niña, fueron presentadas varias capturas de pantalla. Peritos de la policía constataron que las mismas fueron originadas en el teléfono peritado a través de un rastreo en las rutas de memoria del aparato, con una secuencia de guardado que validaba el planteo.

Fabbro podría pasar 20 años tras las rejas en caso de ser encontrado culpable.

Cabe resaltar que Jonathan Fabbro también tiene una causa abierta en Paraguay por acoso sexual a una joven.