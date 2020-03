Bono compone tema a los trabajadores de salud que luchan contra el COVID-19

Miami. El cantautor irlandés Bono publicó este martes en las redes sociales de su banda U2 la canción "Let Your Love Be Known", inspirada en la situación de los italianos cercados por el coronavirus y en homenaje "a los médicos, las enfermeras y cuidadores en la primera fila" contra la enfermedad.