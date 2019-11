Los Ángeles (EE.UU.). "Doctor Sleep", la secuela de la emblemática cinta de terror "The Shining" (1980) de Stanley Kubrick, no consiguió liderar la taquilla de los cines de EE.UU. el fin de semana de su estreno y se quedó detrás la película de acción sobre la II Guerra Mundial "Midway".

El arranque de "Doctor Sleep", basada en la novela homónima de Stephen King, recaudó 14 millones de dólares según los datos del portal especializado Box Office Mojo, muy por debajo de sus expectativas de lograr 25 o 30 millones en un fin de semana que además se alargó para muchos estadounidenses hasta el lunes, festivo por el Día de los Veteranos.

A pesar de tener, a primera vista, todos los ingredientes necesarios para llamar la atención -novela de King, secuela de Kubrick, Ewan McGregor como protagonista, buenas críticas y respaldo de Warner Bros-, la cinta de terror psicológico se quedó en un discreto lanzamiento con el que ni siquiera consiguió liderar la lista de estrenos.





Con unos también discretos 17,8 millones de dólares "Midway", la película que rememora el ataque a Pearl Harbor de la II Guerra Mundial, coronó la tabla de estrenos en EE.UU.

Su apuesta también era fuerte, pues llegó de la mano del siempre espectacular Roland Emmerich ("Independence Day", 1996) y con un reparto en el que figuran Luke Evans, Patrick Wilson, Dennis Quaid, Ed Skrein, Mandy Moore, Darren Criss y la estrella del pop Nick Jonas.

Si bien "Midway" consiguió el primer puesto en un fin de semana complicado, su recaudación se situó lejos de los 100 millones que costó esta superproducción sobre una de las batallas decisivas en el océano Pacífico.

En tercer lugar quedó "Playing With Fire", en la que John Cena se rodeó de Keegan-Michael Key y John Leguizamo para encabezar una comedia alocada que ha conseguido 12 millones de dólares.

Centrada en un singular y particular grupo de bomberos, "Playing With Fire" cuenta cómo Jake Carson (Cena) se debe hacer cargo de tres niños mientras trata de no descuidar sus labores profesionales.

La película de Cena superó a "Last Christmas", el primer estreno navideño del año, con 11 millones recaudados para la interpretación de Emilia Clarke, que este año se despidió por todo lo alto de los fans de "Game of Thrones".