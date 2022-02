Bruna Wan rompió el silencio tras ser imputada por supuestamente comercializar productos falsos. La instagramer no se refirió al hecho y optó por enviar un mensaje motivador.

A través de su cuenta en Instagram, la joven compartió un video en el que mostró optimista a través de un mensaje y una serie de imágenes suyas mostrando su estilo de vida.

“No des oídos ni escuches aquello que amenace tu paz. Existen ciertas cosas, personas, y situaciones que no valen la pena el desgaste. Priorizate en lo que realmente es importante. Recuerda que tu salud emocional debe estar en primer lugar”, dice una primera parte de su discurso.

Instó a no ‘bajonearse’ y seguir a pesar de la adversidad. “El poder de elegir está en tus manos, entre no reaccionar, no hacer caso a opiniones y todo aquello que solo quiere derrumbarte. Sé fuerte, todo es un aprendizaje, y si caés, levantate dos veces más fuerte”, acotó.

En el texto de su post expresó además. “y no des oido a eso que no suma en tu vida sigue siendo tú siempre y transmite confianza…”.

Bruna Wan fue imputada por supuesto hecho punible contra la Ley de Marcas. Según la investigación, la mujer comercializaba productos falsificados en el Shoping Lion, de Ciudad del Este, el cual es de su propiedad.

El Ministerio Público requisó 30 unidades de fajas ortopédicas, de la marca Sweet Sweat, presuntamente falsificadas.