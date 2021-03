Clara es blanco de comentarios en redes sociales, gran parte de ellos es de gente que la critica por todo, desde sus chistes, sus personajes, su figura o su vida personal. De un tiempo a esta parte la artista decidió no callarse y responder a los detractores, principalmente cuando su fundamento, únicamente es la maldad.

Luego de que Franco saliera al paso de una de las tantas críticas, fiel a su estilo, nuevamente varios internautas le cuestionaron su actitud, entre ellos, la panelista del programa televisivo de farándula, ‘En boca de lobos’, Ana Ayala.

La misma, quien adoptó el nombre artístico de ‘Lady Ana’, respondió a la actriz desmeritándola dentro del ambiente mediático. “Jajaja años de trayectoria y todavía no aprende Clarita. Le quiero, pero está demostrando ser un simple satélite en la Aldea”, escribió.

Su mensaje fue recogido por la hija mayor de Clara, Ceci, quien encendida de furia, le retrucó desde su historia en Instagram.

“¿Qué tiene que aprender mi mamá? Nada mi reina. Muy fácil es decir que se aguante los comentarios, pero eso no tiene que ser así. Todos los putos días se le tira mierda ¿y ella tiene que aguantar calladita? No”.

Pero la primogénita de Clara no se quedó ahí e indicó que Ayala es la menos indicada para hablar. “Y tenés que ser caradura para llamarte Lady. De Lady no tenés nada. Si vamos a hablar de simples satélites, ¿por qué no hablamos de vos primero? Tenés techo de vidrio Anita, ¿quién te creés para opinar así de mi mamá?”, lanzó.

¿A qué se refirió Ceci con el ‘techo de vidrio’ de Ana?

Cabe resaltar que tiempo atrás, Ana mantuvo una amistad con la actriz y exvedette Paola Peralta, quien durante muchos años fue amiga y compañera de Clara Franco en los programas humorísticos ‘Me Cargo de Risa’ y ’Telecomio’.

Cuando Clara y Paola se distanciaron en circunstancias hasta no esclarecidas, Peralta se acercó a Ayala, vivieron y trabajaron juntas en Miami, hasta que llamativamente también se pelearon.

Años después, en una de las tantas idas y vueltas, Ana se refirió a uno de los tantos rumores acerca de ella y la exveette, el cual señala una supuesta relación sentimental entre ambas. La también cantante afirmó que Paola se enamoró de ella.

CONTRA LOS DETRACTORES

Ceci fue más allá y no se quedó solo con los dichos por Ana Ayala, hizo frente a los cuestionamientos del público y los fue compartiendo en Instagram, pero sin dejar de “ubicarlos en su lugar”.