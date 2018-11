"Me da orgullo ser joven en esta era y estar haciendo y ser parte de la historia", dijo Espósito durante una entrevista con Efe en Miami, donde promovió el sencillo y el video.

"Yo les voy a contar a mis nietos que viví en un momento superdistinto e interesante", señala.

La historia que quiere ayudar a escribir esta artista de 27 años es la de la revolución que se vive en el mundo, y en Latinoamérica en particular, para lograr la equidad de género y el respeto a las elecciones y la identidad de cada ser humano.

"Como artista no puedo no hacerme cargo y hablar de estas cuestiones", indicó, por eso aporta "desde un lugar positiv" a todas las causas en las que cree.

Parte de ese aporte es la elección de Pabllo Vittar como compañera en "Caliente", dice.

"Para mí Pabllo representa todo lo bueno que hay que pensar en el mundo moderno", dice Espósito. "Esa magia, ese power (poder), de alguien que se transforma en lo que quiere ser y no en lo que te dicen que tienes que ser".







Es un mensaje que, a su juicio, debe aplicarse a todos los que luchan porque se respete su espacio, las mujeres y la comunidad LGBT, en especial.

En los últimos tres años, Vittar ha sacado dos discos y se convirtió en la primera "Drag queen" nominada al Latin Grammy.

Compite este año en la categoría de Mejor fusión/interpretación urbana con el tema "Sua cara", una colaboración con su compatriota Anitta y el grupo jamaiquino Major Lazer.

Espósito asegura que desde que escuchó la canción sabía que Vittar era "la persona perfecta" para acompañarla en "Caliente", el sexto sencillo de su disco "Brava".

"No solo a nivel musical, aunque tiene ese vozarrón increíble", dijo al explicar por qué lo escogió. También a "nivel social, lo que representa y su propuesta estética. Es lo que quería presentar con el tema. Tener a alguien único al lado mío y en esta canción es genial", dice.

"Caliente" es el primer trabajo de Vittar con un artista de habla hispana. La música entra dentro de los típicos ritmos urbanos que dominan las discotecas hoy en día. Lo mismo sucede con las letras.

El video que será publicado el 14 de este mes fue grabado en Río de Janeiro. Combina el frescor de las playas cariocas, con el ambiente pesado de las coreografías del reguetón, interpretadas por chicas en forma y con atuendos sexy.







Aun así, Lali asegura que el video de "Caliente" es una apuesta "a seguir progresando como sociedad" y descarta que sus fans, que han crecido con ella desde "Florecienta" y "Chiquititas sin fin", o incluso sus padres, puedan tener alguna reacción negativa a la participación de Vittar.

Menos aun a la decisión de que cada artista vistiera la camiseta de la selección de fútbol del otro. Ella la de Brasil y Vittar la de Argentina.

"Estamos jugando fútbol, mal, pero lo intentamos, en la playa, y se nos ocurrió intercambiarnos las camisas", contó. "La idea de la rivalidad así me parece antigua, aunque la entiendo. Lo que no se puede tolerar es la violencia, por eso me parece otra forma de seguir conversando el tema".

Aunque la artista combina su promoción de "Brava" con su carrera de actriz (en el verano estuvo en el festival de Venecia representando a la película "Acusada", la primera en la que hace un papel dramático y que entró en la competencia oficial), afirma que le emociona la idea de hacer más colaboraciones musicales.

Este año participó en el remix de "Mi mala" con Mau y Ricky, Karol G., Becky G y Leslie Grace, en "Prohibido" con CD9. Para las próximas semanas se espera el lanzamiento de "Lindo pero bruto", su colaboración con Thalía.