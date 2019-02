A solo días de su salida de Canal 9 la ausencia de Yolanda es muy notoria tanto en la Mañana de Cada Día y el Noticiero 24 horas, donde precisamente anoche ocupó su silla Violeta González, presentadora del informativo matutino del canal de cable C9N.

La comunicadora presentó el noticiero central junto a Aníbal Espínola y Marcelo Mongelós. La misma fue anunciada en redes sociales, donde algunos internautas coincidieron en su “parecido” con Yota en lo que respecta al estilo de look y poses.





“¿Cual pio es la necesidad de copiar la identidad de otra, no pueden ser ellas mismas. Porque no me van a decir que no le copia a Yolanda!!!”, expresó una mujer, cuestionando un excesivo parecido a Park.

Al toque, Violeta salió al paso y retrucó: “No le copio a nadie, si me seguís desde hace un tiempo, podrás darte cuenta que así como hoy me pongo un vestido, mañana me pongo un pantalón… Porque no creo que te refieras a que copio un desempeño. Y si juzgas sólo la apariencia, te invito a analizar el contenido. Buenas noches!”.





La salida de Yolanda Park del SNT deja un hueco grande en el canal, difícil de llenar, por lo que la persona que la reemplace tendrá una gran tarea.

Mientras tanto los preparativos para un cambio de formato de “La mañana” siguen su curso. En cuanto a la figura femenina que la reemplace oficialmente, aún se desconoce quién será.

Hace semanas la modelo y conductora de Tv Dallys Ferreira fue tentada para incorporarse a la televisora, sin embargo rechazó la oferta luego de firmar contrato con Grupo ABC.