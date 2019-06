Larissa Riquelme fue protagonista de una sesión de fotos en las que se le ve luciendo una malla con los colores de la bandera paraguaya y por encima un vestido negro que va cayendo de su cuerpo.

La modelo dio a conocer a través de sus redes sociales que ya se encontraba en Brasil. Aparentemente, Riquelme busca impactar en el mundo futbolístico como en el 2010 pero esta vez tiene dos competencias.

Las aficionadas peruanas anunciaron estar en “guerra” con la paraguaya, ellas son Jessy Kate y Elvira Palomino, quienes se hacen llamar las ‘Perulovers’ y ya andan acaparando las cámaras de diferentes medios.

Sin embargo, Larissa se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter. “Muy lindas! Pero me declaran la reguerra y estamos lejos”, contestó la modelo. Mientras que en conversación con el diario Perú21 expresó, “Yo soy única, la original, no tengo réplicas. Jamás he sido la falsificada”.

“Si nunca antes nadie pudo, no creo que ahora lo hagan. Los alumnos nunca superan al maestro”, añadió Riquelme.

Desde su cuenta de Twitter, Lari reveló hacer una promesa para acompañar su deseo que Paraguay salga campeón, ante el hecho, comentó que ya cuenta con dos opciones.