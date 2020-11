Gloria Criscione Pineda, o simplemente Gloria del Paraguay, presentará el disco número 37 de su carrera, el disco doble Padre Nuestro, y debutará como productora musical de los álbumes de Rosi Virgili y Jorge Galeano.

“Amo el arte, amo la música, es lo que me hace llegar al infinito, no existe ningún vehículo que pueda llegar a hacer una vivencia total como el arte, y en especial, la música”, expresó

Del mismo modo, la psicóloga y docente universitaria Rosa Virgili presentará su disco doble Un poco de mi alma, compuesto por canciones como A mi manera, Core’ngrato, Adaggio, Chitarra Romana, Lago Ypacaraí, entre otras. “Gloria me apoyó, confió, me acompaño, me corrigió y alentó siempre. A ella le estoy agradecida por cumplir este sueño” manifestó la artista.

Iniciando como intérprete en celebraciones litúrgicas, el cantante católico Jorge Galeano, presentará su álbum debut Mi canto al verdadero amor. De esta manera, inicia una etapa de grabaciones para dejar sentado el talento recibido de Dios “para conmover corazones en distintos ámbitos”, señala.

El periodista y escritor Jorge Coronel presentará su libro de poemas Coronamores – Amores que nacen, mueren y matan en cuarentena, donde los días de encierro durante la cuarentena y los distintos estados del sentimiento toman forma de versos en la ópera prima del autor.

Publicado por Arandurã Editorial, con ilustraciones especiales y una ​playlist ​de Spotify incluida, el libro pone versos a un momento histórico a nivel global. Editado en formato físico y a la venta desde http://www.jorgecoronel.com/coronamores​, disponible para envíos a todo el país.

En tanto que, el periodista y escritor Luís Agüero Wagner presentará su obra El caso del Senador Huey Long, donde el mismo autor señala que se trata de “una historia que era una deuda pendiente escribir y ahora es un deber de conciencia leer”.

En el libro explora detalles del caso del senador norteamericano que denunció causas ocultas de la Guerra del Chaco para terminar después misteriosamente asesinado cuando se iniciaban las negociaciones de Paz.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Asunción, la organización Gloria International Fundation y Versus Krisis Fundation.