Comenzando en la previa de la cena, los más jóvenes tienen como opción algunos clásicos de esta era con canciones de Justin Bieber con Mistletoe o All I Want For Christmas is You junto a Mariah Carey.

Frente a la chimenea de Luis Miguel otra clásico de esta época, junto a White Christmas de The Drifters que marcó a más de una generación con Mi Pobre Angelito.

Entre las artistas pop, Miley Cyrus aporta con Rockin’ Around the Christmas Tree, mientras que Sia le pone voz a Santa’s Coming for You y Gwen Stefani se une a Mon Laferte para cantar Feliz Navidad. Una nueva versión de la canción recordada interpretada hace unos años por Thalía y Michael Bublé.





Para los más amantes de los clásicos de antaño José Feliciano aporta su versión con Feliz Navidad, Last Christmas de Wham! con George Michael en la voz. Frank Sinatra y su recordado Santa Claus is Coming to town, Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon.





Entre los clásicos de los paraguayos se encuentra Dos trocitos de Madera de Maneco Galeano, Vuelve de Lisandro Meza, Navidad de Flor de coco y por supuestos Navidad sin ti de Marco Antonio Solís.