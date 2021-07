Invitado a Teleshow, Vallejos mantuvo un enfrentamiento con el panelista del programa televisivo de Latele.

Fuera de aire, el joven novio de la exmodelo se acercó al comunicador y le amenazó con demandarlo.

“Yo no quiero que hagas esto personal porque te vas a arrepentir, te aviso, vamos a irnos a lo judicial y te voy a demandar, no vayas más a mencionar mi nombre ni el de mi señora, no me vayas más a decir gigolo”, dijo Julio a Salinas.

El mismo lo roció con alcohol la cabeza y ‘Piquito’ de derramó el agua de la copa que tenía en la mano. Ante esto, Vallejos se aproxima con violencia y lo golpea en el lado izquierdo del rostro.

El staff realizador del espacio farandulero se acercó para separarlos, pero Juan Manuel terminó en el suelo.

El pleito entre el novio de Castiñeira y el periodista, se originó días atrás cuando Salinas lo comparó con un stripper, luego de que este realizara un baile en la fiesta de cumpleaños de Zuni.

Posteriormente Vallejos admitió ser el “toy boy” de Zuni. Posteriormente, la propia empresaria salió al paso reviviendo antiguas diferencias con Salinas.

PLEITO LEGAL EN PUERTA

El también realizador audiovisual fue asistido por médicos tras la agresión: "Tengo una lesión en la mandíbula, estoy con antiinflamatorio. Bien dentro de todo", dijo en conversación con HOY.

Sobre si accionará o no en contra de Vallejos, el director de la película documental 'Paraguay, Droga y Banana', dijo que se encuentra analizando la situación.

"Estamos con mi abogado, Rodrigo Monges, juntando materiales y ver ahí el camino a tomar", sostuvo.