Una “metida de pata” del periodista Julio Caballero arrasó en las redes sociales. Antes del enfrentamiento entre Olimpia vs. San Lorenzo, el comunicador se encontraba haciendo notas como previa al partido, momento en el que entrevista a Giselle Tavarelli, esposa del futbolista y ocurre la “confusión”.

El periodista deportivo se acercó a Giselle Tavarelli con la intención de consultar sobre su reacción ante los “piropos”, pero antes de abordar el tema, preguntó la edad de la mujer, a lo que esta respondió “23 años”.

La duda al contestar no manifestó ninguna sospecha en Caballero, por lo que prosiguió con la nota. En cuanto, si son de su agrado o no los piropos en la cancha, Tavarelli contestó que le da igual, aunque indicó que los muchachos no son muy románticos.

En medio de la conversación, Roque Santa Cruz apareció a pasos de ellos, entonces Julio Caballero propuso a la entrevistada decirle un piropo al jugador. “Es el amor de mi vida”, dijo Tavarelli.

Según el comunicador se trataba de una hincha admiradora del delantero franjeado, por lo que llamó al deportista para que le salude y dé un beso en la mejilla. “Vení Gissel, además así se llama tu señora, su tocaya es”, dijo. “Mirá lo que te voy a regalar”, añadió.

Entre risas, Santa Cruz preguntó “¿Su tocaya o ella luego es? Al instante, el periodista se percató que no se trataba de una fanática más, sino de la propia esposa del exjugador de la selección paraguaya.

“Yo metí la pata verdad, no te reconocí”, justificó el periodista. “Me mentiste en la edad vos”, agregó.

Al respecto, el reportero explicó a través de su cuenta de Twitter “Gracias a colegas que se solidarizan. La nota no fue en vivo, fue grabada y yo pedí compartir al aire porque la temática de la previa de @PlateaPy es esa, reírnos y divertirnos con la gente. Mucho fatalismo de algunos. Otros entienden de qué se trata”.

Roque y Giselle se casaron tras cinco años de noviazgo en 2003, actualmente tienen cuatro hijos Tobías, Fiorella, Benjamín y Alaia.