Tras ser despedida del holding de medios de Villa Morra, el viernes último, al cual pertenecía desde el 2012, la conductora de radio y Tv sigue sin manifestarse públicamente al respecto, pero desde sus redes sociales viene compartiendo videos referentes al trato hostil de su ahora excompañero Mario Cimarro.

Y es que la estrella de telenovelas tiene fama internacional por su duro carácter, el cual es reflejado en su relacionamiento con colegas en conocidas producciones.

Desde acusaciones de agresión verbal hasta físicas, cobraron relevancia y fueron recopilados en varios programas que posteriormente se volvieron virales. Ahora Carmiña, quien pasa integrar la engrosada lista de artistas maltratados por él, los reflota.

“Imperdible. Paraguay: cementerio de artistas”, escribió Carmiña en un primer tweet al que le siguen otros donde expone la entrevistas a varios actores que comparten su mala experiencia al trabajar con él.

Imperdible. Paraguay: cementerio de artistas pic.twitter.com/wNA7xgw8oj — Carmiña Masi (@CarmiMasi) September 21, 2019

“Él y yo nunca nos llevamos, no hubo una relación cordial de trabajo en ningún sentido, es una realidad y no hay por qué ocultarla, al público no se le puede mentir”, dice la fallecida actriz mexicana Lorena Rojas, protagonista de la exitosa telenovela El Cuerpo del Deseo, emitida en el 2005 por la cadena Telemundo.

“Siempre de alguna manera teníamos como mala relación, y teníamos roces y no estábamos al 100% tranquilos en escena. Nunca nos llevamos bien, traté de alguna manera, no pude pero tampoco insistí porque no era algo que me fuera a quitar el sueño. Durante el proyecto, en las grabaciones, la verdad es que sí me sentí afectada de alguna forma porque mi instrumento de trabajo son los sentimientos”, continúa el testimonio de la actriz.

A ella le sigue su colega Anna Silvetti, también integrante del mismo melodrama. La mujer revela un intento de agresión física.

“Yo viví una escena muy desagradable con él en El Cuerpo del Deseo, me tiró un plato a la cabeza, de porcelana de calavera mexicana, de esos gordos, a la cara. Lo esquive porque hago yoga y a pesar de mi edad soy mu flexible. Rebotó en la pared que estaba detrás mío y le cortó el brazo a Yadhira Santana. Y a partir de ahí yo me negué a grabar escenas con él y le participé a la producción que las escenas que me faltaban por grabar con él o me ponían un doble o que quitaran las escenas del libreto”.

Por su parte Harry Geithner, con quien Cimarro trabajó en el 2008 en la telenovela La Traición, expone que el mismo fue agredido con un palo por parte del actual jurado de Baila Conmigo Paraguay.

“Es el peor ejemplo que ha habido para el medio artístico y se lo digo francamente porque me hizo pasar muy malos ratos este Mario. El señor decía que cuando hacíamos una escena y él era un poco agresivo es que estaba metido en el personaje pero me agredía y es que en una escena con un palo, me pegó y me dijo es que estoy metido en el personaje. Además la soberbia es lo peor”, señala.

Otros actores que fueron víctimas de los malos tratos de Mario Cimarro son Marlene Fabela con quien protagonizó Gata Salvaje (2002) y Los Herederos del Monte (2011), ademas de Roberto Mateos. Así también Rosalinda Rodríguez en El Cuerpo del Deseo (2005) y Ninel Conde, en Mar de Amor (2009).

Luego de pedir a Mario Cimarro que deje de comer mandarinas, por no soportar el olor, en plena emisión en vivo de Baila Conmigo Paraguay, la polémica comunicadora fue echada de la televisora, de su canal hermano Latele y de la radio FM Urbana.