En un comunicado que presentó The Hollywood Reporter, en el que firman John Bailey y Dawn Hudson se pueden rescatar los puntos principales:

Una transmisión de tres horas de duración: “Estamos comprometidos en producir un show de entretenimiento de tres horas de duración, entregándoles así unos Oscar más accesibles al público de todo el mundo”, decía en el comunicado.

Con esto, se espera honrar a las 24 categorías, se presentarán algunas categorías selectas en vivo en el Teatro Dolby; y durante los comerciales (algunas categorías por determinar). El momento de los ganadores será editado y posteriormente después en la transmisión.

Entrega 92 del Oscar días antes: La fecha de la transmisión del Oscar 92 se moverá al domingo 9 de febrero de 2020, de la anterior fecha el 23 de febrero. La nueva fecha no afectará la elección de los nominados ni el proceso de voto.

Lo importante, efectivamente son los dos primeros puntos. El primero será que ya no veremos todas las categorías premiadas en vivo, sino que algunas simplemente será retransmitido y editado el momento en que suba el ganador. Naturalmente el efecto que tendrán en los Premios Oscar nuevas reglas se vería reflejado a la hora de darle peso a ciertas categorías, mientras que otras serán relegada a la retransmisión.

Y lo más llamativo y controversial desde su conocimiento: la nueva categoría de los premios. Aunque no han señalado todavía las reglas que tendrán para escoger a las nominadas, sin duda alguna esta decisión apela hacia un nuevo público, quizá más interesado en estos grandes éxitos taquilleros de mil millones de dólares, a ver una competencia que tengan Ladybird, Phantom Thread y Call Me By Your Name.

Al final, el comunicado termina así:

“Hemos escuchado de muchos de ustedes sobre lo importante que es el mejorar y la necesidad de mantener al Oscar y nuestra Academia relevante en un mundo cambiante. El comité se toma su trabajo muy en serio. Estamos emocionados por estos pasos y pronto compartiremos más detalles.”

Sin embargo, el revuelo se desató con este último punto. “La industria del cine murió hoy con el anuncio del Oscar a la película más popular”, sentenció Rob Lowe en Twitter.

El sarcasmo se siente en el tuit del CEO de Focus Features, James Schamus, cuando expresa su alegría:

"Ahora que la Academia entregará su nuevo Oscar a la película más popular durante su anuncio en la pausa comercial de la Super Bowl para asegurarse la mayor audiencia”, en referencia al evento de mayor audiencia en la televisión estadounidense y en donde allí la Academia anuncia su ceremonia cada año.

Jonathan Erland, ganador en diferentes ocasiones de galardones técnicos dentro de la Academia y gobernador de la rama de efectos especiales, se cuestionó: “¿Somos una Academia que organiza una gala de premios o somos productores de un show de televisión que cuenta con una Academia?”.

Según confirmó Variety los nuevos cambios en la Academia fueron sugerencia de la cadena ABC, encargada hasta el 2028 de la retransmisión.