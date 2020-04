Muchas figuras de los medios y la farándula vienen compartiendo en sus cuentas en redes sociales las ayudas comunitarias que realizan a personas de escasos recursos durante la cuarentena internacional, a raíz de la pandemia del coronavirus.

Patty Orué, Melissa Quiñónez, José Ayala, Nathu González, Ruth Alcaraz, Larissa Riquelme Norita Rodríguez, son solo algunos de los mediáticos que en las últimas semanas recolectaron alimentos para familias afectadas y compartieron el hecho en sus redes.

Desde su perfil en Instagram, Ruíz compartió un mensaje dirigido a las personas que llevan adelante gestos solidarios y lo comparten en sus redes sociales.

"Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Da con un corazón humilde para agradar a Dios no al mundo. Para ayudar al prójimo no para aparentar", escribió Lilian.

Su post recibió la aprobación de muchos de sus seguidores, apuntando directamente a figuras mediáticas.