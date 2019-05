Laura Bozzo, nació en Callao, Perú, confesó que durante su época escolar su autoestimase destruyó. “Cuando a ti te hacen bullying y tienes que esconderte en el baño, llorando, porque nadie te quiere, te marca para siempre, tengo guerras todo el tiempo con esto de la autoestima”, expresó.

Conocida como “Señorita Laura” a pasos agigantados fue haciéndose camino ante cámaras, sin embargo, no todo fue fácil para Bozzo, el maltrato y acoso escolar que recibió de infante le hizo desear fervorosamente ser bella. “Había momentos en el colegio donde yo me arrodillaba, me tapaba la cara y decía ‘Señor, Dios, si realmente existen los milagros cámbiame la cara, hazme bonita”, comentó.

Pero en el transcurso de su vida fue tomando conciencia de cómo estaba atada a ese trauma y decidió buscar ayuda profesional para salir de la depresión. Hoy en día, aseguró ser una persona renovada, que se mira al espejo y ama lo que ve.

Más allá del físico lo que admira de sí es su inteligencia y agradece a sus padres que le hayan heredado. “Esta es mi arma secreta, a mí me pueden quitar el dinero, el amor, me pueden quitar todo, pero tengo una cosa: neuronas y eso no se inyecta, no es silicona y no lo puedes comprar, con esto se nace”, manifestó.

Además, atribuye a su inteligencia el haber salido adelante. “Después de las dificultades que ha enfrentado, me tiene de regreso”, añadió.