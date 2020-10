A través de su cuenta en Instagram, la instructora fitness lanzó contundentes mensajes a hacia los “ex”, instando a que se alejen de la vida de sus exparejas.

Aunque no dio nombres, es claro que González re refirió a Benítez Santacruz, quien durante muchos años fue esposa de Gamarra y tuvieron dos hijas, además de los hijos que tuvieron por separado, de relaciones anteriores.

“Si alguien decide alejarse de ustedes, acéptenlo. No importan sus razones, las personas solo buscan su bienestar y eso está bien, no podemos obligar a nadie a estar con nosotros y/o desestabilizar sus emociones. Solo agradezcan lo vivido y todo lo que aprendieron”, escribió en una primera ‘historia’.

Ese mensaje, María José lo remató con un “a ver si alguna vez entiende”. Posteriormente, en una segunda historia, disparó más fuerte.

“Si sos un ex, borrate, por algo sos ex y no actual. No seas esa persona que odiarías tener que fumarte vos. Cumpliste un ciclo, cerralo y tomate el palo. Seguir rompiendo los huevos no te convierte en inolvidable, te convierte en imbécil insoportable que da lástima”, tiroteó. Este escrito también tuvo un remate y fue “en el ojo”.

Norma, quien es de armas tomar, no se guardó las ganas de responder y contraatacó. “Me han dicho que te acordás de mí. Me dijeron que te quito el sueño. Escuché por ahí que te pasás dedicádome versos… o cartas o posteos…”.

Benítez indicó que no acusa el recibo porque al dirigirse a ella, comete un “error” al nombrarla.

“No me llames así, aunque me quieras de esa forma, no soy la ex, soy yo aún, así como la ley me reconoce. ¡Uf! Claro, pasa que vos sos nada porque nuestro sistema jurídico aún no le dio nombre a una chonga, o sea, hasta ahí llegás… de amante no pasás”, continuó, agregando como remate “angana”.

Semanas atrás, Norma Benítez reapareció en el ruedo mediático, debido a su tonificada figura, producto de una riguroso régimen de entrenamiento y alimentación. La misma declaró además, que fue bloqueada por el “Colorado” en redes y la aplicación de mensajería, WhatsApp.

Hasta la fecha Gamarra y Benítez Santacruz no han concretado el divorcio, a dos años de su separación.