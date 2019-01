William Omar Landrón, el nombre completo del artista puertorriqueño, había anunciado a finales de agosto de 2017 que se retiraría de los escenarios con la gira "Forever King… The Last Tour”.

Las presentaciones estaban programadas para tres fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, pero el paso del huracán María sobre la isla no lo permitió.

En ese sentido, durante un encuentro en la Feria de Cali, en Colombia, el reguetonero declaró que volverá a los escenarios pues “no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también".

El artista, en declaraciones a su compañía de discos, Mr. & Mrs. Entertainment, aseguró además: “La evolución de los vivos se marca cambiando a quienes en vida nos rodean, comenzando con mis millones de fanáticos, y para ello les tengo un banquete musical para este próximo año que les aseguro, con Dios por delante, nos marcará la vida a todos”.

Con esta noticia se incrementa el rumor de que el artista estará por el país en la temporada veraniega tras el anuncio que compartió el conocido boliche bailable Velvet en el cual confirmaban su regreso al país.

Sin embargo, a raíz de una confusión, el propio Don Omar salió a desmentir esta noticia a través de su cuenta de Instagram y desde Velvet habían declarado que “nos encontramos en conversación con la oficina de Don Omar para tratar de aclarar el malentendido”.

De igual manera, Don Omar sí anunció una gira mundial pero comenzaría a mediados de junio del 2019.