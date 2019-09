Paul McCartney no solo dedica su tiempo a la música, sino también a sus nietos y en homenaje a ellos presentó su libro infantil titulado “Hey Grandude”, como lo apodaron los pequeños.

En referencia a “Grandfather” que significa abuelo y su canción “Hey Jude” junto a los recordados Beatles, los niños unieron las palabras y las dejaron en “Hey Grandude”. La creatividad de sus nietos inspiró al legendario cantante a proyectarse a un nuevo desafío: Un libro ilustrado para niños.

El libro relata las historias de un personaje llamado Grandude, quien vive aventuras con sus nietos. “Lo imaginé como una especie de viejo excéntrico”, aseguró Paul McCartney a la BBC.

“Tengo ocho nietos y todos son hermosos. Una vez uno de ellos me dijo “grandude” de ahí en adelante me gané el apodo y se me ocurrió que podía ser una buena idea escribir un libro a partir de eso”, explicó el cantante.

El protagonista luce una barba gris, un moño y un sombrero, siempre lleva consigo una brújula mágica para guiar a sus nietos hacia las aventuras. Aunque el cantante comentó que el material fue pensado a través del apodo que le dieron, aseguró que el personaje no es él porque Grandude es mágico y en él no.

La similitud que existe entre el abuelo del libro y el cantautor británico, es que ambos ejecutan la guitarra. Además, la obra que ya está disponible cuenta con un CD de audio en el que el mismo McCartney narra las historias del abuelo aventurero.

“Hey Grandude” fue creado en compañía de la artista canadiense Kathryn Durst, quien se encargó de toda la parte ilustrativa y plasmó cada imagen como se imaginó el artista compositor británico.