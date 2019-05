HOY interrumpió los ensayos del elenco para conocer un poco más sobre la puesta

“Es un rejunte de compañeros pero esto es completamente otra cosa es un desafío super interesante, nos encanta trabajar juntos, estamos felices”, comienza diciendo Clara Franco mientras se acomoda en una de las butacas de la primera fila de la Sala Molière de la Alianza Francesa, lugar donde subirá a escena la obra.

Luego de casi 10 de años de no haber coincidido en un proyecto, los actores conocidos por su buena química y su trabajo en televisión regresan con algo completamente distinto y la expectativa es inmensa.

“Es un hermoso reencuentro que el teatro hizo posible en esta gran obra en la cual se van a divertir mucho, les prometemos muchas risas”, resalta Maricha Olitte.

Escrita originalmente por el cineasta y dramaturgo catalán Cesc Gay, ‘Los vecinos de arriba’ es una comedia que aborda situaciones propias del matrimonio principalmente en lo que respecta a la convivencia a través de dos parejas completamente diferentes que parece tener únicamente el edificio en el que viven.

La misma ya tuvo exitosas temporadas en otros países como Argentina y España, y ahora tendrá su versión paraguaya.

“No es una comedia para toda la familia, es para adultos porque hay temas conflictivos de pareja. Muchas parejas se van a sentir identificadas, hablamos mucho de los tabúes con mucho sarcasmo y mucha alegoría”, expresa José Ayala.

“SIN MÁSCARAS”

Los “superamigos” alcanzaron reconocimiento años atrás al ser parte del televisivo humorístico Telecomio, en el cual realizaban parodias de otros programas, figuras y hechos que tomaban repercusión mediática.

Sin embargo, en los “Vecinos de Arriba” a los artistas se los verá en otra faceta.

“La gente nos encasilla en una situación y por primera vez nos van a ver sin máscaras, nos van a ver con un personaje creado y dirigido por el maestro Hugo Robles. Es un gran trabajo el que estamos haciendo en conjunto”, señala Olitte.

Aunque hay un muy buen relacionamiento y predisposición entre todos, los intérpretes no están familiarizados con el hecho de trabajar juntos con un personaje fijo y dirección sobre tablas.

“Es un poco difícil porque es algo nuevo para nosotros estar dirigidos en una obra los cuatro, no estamos acostumbrados a hacer esto porque cada uno dispara por su lado en televisión”, asevera Cabaña.

El actor y dramaturgo, Hugo Robles, al mando de la obra, destaca el profesionalismo y la entrega del grupo de cómicos.

“Hay mucho compromiso de parte de ellos. Estoy muy contento, me estoy llevando una grata sorpresa, nos divertimos mucho, si hay un inconveniente se habla y lo más importante nos estamos reconociendo en el trabajo”.

“PONER DE MODA EL TEATRO”

Además de trabajar y hacer arte, con este proyecto los humoristas buscan que más personas vayan al teatro y lo tengan como opción de entretenimiento.

“Poder llenar salas es lo más para un actor o actriz de teatro y creemos que es lo que todo el mundo quiere ver pero no se imagina lo que va a ver, entonces es para nosotros muy emocionante estar en este proyecto que sabemos que va a atraer y es lo que queremos también, poner de moda el teatro”.

Clara remarca la relevancia de la interacción con el público desde las tablas, especialmente con una puesta de gran producción y notoriedad en extranjero.

“Para nosotros que trabajamos mucho en tele es importante hacer teatro de esta manera, estar en contacto con la gente con una obra de un nivel internacional que fue hecha por actores de talla muy respetados entonces tenemos la responsabilidad y el honor de hacerla acá y queremos hacerlo bien y que la gente quede orgullosa de lo que podemos hacer aparte (de Telecomio)”, añade.

En ese sentido, José es contundente: “No vuelve Telecomio”.

FORMACIÓN, ENTREGA Y RENUNCIA

Los mediáticos aprovechan la ocasión para extender un mensaje a la nueva camada de artistas y todos coinciden en la necesidad de formarce para hacer arte.

“No crean que ser actor es ser famoso, hay mucho trabajo detrás de esto y se requiere de disciplina y de entrega totalmente”, dice Maricha.

Gustavo describe lo que implica adentrarse en el mundo de la actuación. “Llegar a ser actor conlleva tiempo, entrega y renuncia, y por sobre todo compromiso con uno mismo y con el público. Trabajen, estudien y lean porque eso eleva el coeficiente intelectual”.

José Ayala establece la diferencia entre fama y el trabajo de los actores: “Que el talento no sea opacado por la irresponsabilidad, porque cualquier trabajo es 90% de sacrificio y 10% de talento. Y que no se ilusionen, en Paraguay no hay estrellas, si quieren ser famosos están en el país equivocado”.

Clara por su parte, se dice orgullosa de los compañeros de teatro con los que le tocó transitar a lo largo de su carrera, donde incluso vio a gente ya adulta empezando a estudiar actuación, logrando trabajos interesantes.

“Nunca es tarde para comenzar o para retomar, yo me inicié en declamación y teatro desde que tengo noción de ser en mi pueblito de San José de los Arroyos, luego volví a retomar mis estudios varias veces, entonces a las personas que sienten que les gusta eso les digo que no pierdan los ánimos y que busquen, hay muchos lugares donde pueden formarse”.

“Los vecinos de arriba” se estrena este 31 de mayo. Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00 en la Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia 1039, c/ Estados Unidos). Las entradas pueden ser adquiridas en boletería y a través de Ticketea.