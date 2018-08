Luego de ocho años de espera, el conjunto liderado por Alex Kapranos regresa a tierra guaraní este 5 de octubre para la tercera edición del Kilkfest.

Su visita corresponde a la promoción de su más reciente álbum “Always ascending”, y junto a Paraguay, varios países de Sudamerica integran la lista del tour. Entre ellos Chile, Brasil y Argentina.

En su primera venida al país en el 2010, la banda deleitó a todos sus fans con grandes clásicos como “No you girls”, “Take me out”, “Come on home”, “Can’t stop feeling”, “The Fallen”, “The Dark of Matinee” o “Do you want to”.

Aún no se conoce a la organización quien se encuentra detrás del evento, aunque todo apuntaría a G5Pro, la productora local que formó parte de la última edición del Kilkfest realizado en el 2016 en Casco Antiguo.