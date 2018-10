Sin embargo, en contacto con el programa televisivo de farándula “Teleshow”, el hombre desmintió el hecho, alegando que las imágenes son de tiempo atrás a su unión con la mediática paraguaya.

“Ahora me están pasando unos amigos que están pasando fotos que son de cuando yo no estaba con Lilian, están enviando cualquier cosa, no entiendo por qué tanto así se están tomando conmigo y con ella, totalmente nada que ver lo que están pasando”, sostuvo.

Así también, anteriormente Ruíz aseguró que al mismo programa que la misma no atacó a su pareja pero confirmó que si atraviesa por un problema judicial en el que fue arrestada, aunque se negó a dar detalles.

“Eso fue otra cosa, es otro tema, nada que ver con lo que están relacionando, o sea es totalmente falso y lo judicial yo lo arreglo en lo judicial, no me voy a figuretear en programas para levantar otras cosas, luego de resolver les envío todos los detalles”.

Desde hace días, fuertes rumores llegaron desde Estados Unidos, donde Lilian Ruíz lleva viviendo desde hace más de un año e incluso se casó con William Ojeda.

Supuestamente, la exchica de pasarelas habría herido con un cuchillo a su marido, actuando bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.