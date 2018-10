A través de su perfil de Facebook, Gabi Wolscham contó el mal rato que vivió durante sus compras en Feria Asunción sobre San Martín.

Según su propio relato, Wolscham se encontraba viendo artículos escolares y dejó a un lado su cartera en un carrito. En su interior había una suma de 5 millones de guaraníes que desapareció posteriormente.

“Les quiero comentar lo que me sucedió para que tengan en cuenta… Fui Feria Asunción a comprar cositas para el cole y deje mi cartera en el carrito, agarré cosa de bebés y al buscar mi carrito ya no estaba o sea llevo alguien… en eso no me percaté que no tenía la cartera (SIC)”, escribió en su posteo.

“Junté las cosas para el cole fui a pagar Y ahí noto que no tenía mi cartera y recordé que estaba en el carrito que desapareció… paso creo que 15 min por ahí(SIC)”, prosiguió Gabi.

“Luego encuentran mi cartera en zapatearía… Lugar que no fui… Y reviso y me faltaba 5 millones que tenia para abonar algo hoy… Reclamé a las personas de ahí y pedí ver en las cámaras (SIC)”.

“Pero resulta que ahí NO tienen cámaras de seguridad… o sea que tranquilo te pueden robar no más y no pasa nada…. Admito que fue un descuido mío pero jamás pensé que un lugar así no tendría ni cámaras… Para que tengan en cuenta les cuento esto (SIC)”, cerró.

Hasta el momento, la farandulera no obtuvo respuesta desde el local y, según declaró, hará una denuncia formal en la Comisaría.