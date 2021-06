Tal como lo había anunciado meses atrás, Ruoti finalmente se aplicó la vacuna contra el coronavirus, aprovechando el beneficio de ser contribuyente en Brasil con la figura CPF (Cadastro de Pessoa Física).

La misma comentó lo fácil que fue acceder a la vacuna en el vecino país y por supuesto, no perdió la oportunidad de lanzar dardos contra el mandatario paraguayo, criticando su gestión como gobernante y comparándolo con Jair Bolsonaro, Presidente del Brasil.

“Fácil, sencillo y rápido. Sin turnos, lo más cerca de tu dirección, por edad, presentado sólo el CPF demoré 15 minutos. Mañana vacunan a todos los de educación. Lo que Marito me negó, Bolsonaro me lo dio. Vergüenza MARITO. No se juega con la Salud y el dinero del Pueblo”, lanzó Ruoti desde su cuenta de Twitter.

De esta forma, Nora es una más de la larga lista de paraguayos que recurrió a un país del extranjero para inmunizarse contra el Covid-19 y repudiando la gestión de Mario Abdo Benítez.

CUERAZO EN LA PLAYA

La comunicadora también aprovechó su estadía en Brasil para disfrutar del sol y el mar del brasil. La presentadora compartió una fotografía suya en su cuenta en Instagram, luciendo su esbelta figura, leyendo un libro sobre "Derecho y Gobierno Corporativo".