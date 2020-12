La exmodelo Lorena Arias no escatima en comentarios de rechazo y ataque al progresismo y a la diversidad. Audeclarada capitalista y pro vida, la farandulera se muestra abanderada con el conservadurismo.

Desde su cuenta en Twitter, Arias promueve ideologías provida, asegurando que el progresismo pretende instalar una agenda “criminal”, en la que supuestamente están marcadas el aborto, la educación de género y la pedofilia.

“Para las pro aborto (CRIMINALES) esto es un trámite nomas, son solo células que no sirven para nada. Son cobardes y nefastos que para “simplificar” sus vidas tienen que MATAR un ser indefenso”, dice uno de sus tweets.

Arias viene defendiendo al modelo heterosexual de familia, mostrándose en defensa de de los niños, aún cuando en más de una ocasión manifestó su deseo de no ser madre.

“En mi caso no necesariamente tengo que ser mamá para cuidar y defender los derechos de los niños… no vamos a permitir que ninguna ideología nefasta patrocinada por grupos destructores de los valores de la familia y la vida vengan a manipularnos”, resaltó en otro tweet.

“Estos mal llamados progres quieren meter su ideología de “degenero” porque no se dedican a construir un país serio en vez de estas idioteces… A los #ProVida nos dicen que somos anti derechos y encima nos tratan de analfabetos porque según ellos los “intelectuales” no logramos discernir lo que promueve el famoso plan, en realidad ustedes son los payasos que no saben lo que realmente hay detrás de ese plan”.

La extop también visibiliza su postura derechista, apoyando abiertamente a Donald Trump y Jair Bolsonaro.