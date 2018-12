El sábado por la mañana, una nueva tira del diario local salía a la venta con una interesante entrevista a Julia Roberts publicada previamente por la agencia de noticias Associated Press.

Con una fotografía enorme que encuadraba en el centro de la nota, la entrevista llevaba por titulo: “Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age”.

Sin embargo, un error en una de las palabras provocó que el artículo diera la vuelta al mundo, pues ese error recayó en la palabra “holes”, que es español es agujero.

Entonces, el titular del periódico terminó siendo: “Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age”, que al traducir al español sería como “Julia Roberts considera que la vida y sus agujeros mejoran con la edad”.

El descuido de los editores al escribir “holes” en lugar de “roles”, es decir “agujeros” en lugar de “papeles” llamó la atención de muchos.

Cómo se le va a pasar un “typo” así al editor de este periódico. Qué tal falta de respeto a la gran Julia Roberts… pic.twitter.com/I8z9eGOcmS — Augusto Townsend K. (@atownsendk) 11 de diciembre de 2018

El diario publicó el lunes en un pequeño recuadro la corrección: “Debía leerse ‘Julia Roberts Finds Life And Her Roles Get Better With Age’” (“Julia Roberts considera que tanto la vida como sus papeles mejoran con la edad”).

!OOPS! Escribieron con H una palabra que debía ser escrita con R y el titular del periódico The Post-Journal es ahora la comidilla del día. But the original AP story had a slightly different headline: “Julia Roberts finds life (and her roles) get better with age.” pic.twitter.com/zhiF7xs3MX — Galo Arellano (@Galoecuador) 11 de diciembre de 2018

Pese a todo, muchos siguen bromeando con el asunto, como la actriz Busy Philipps, que tuiteó: “Por eso ella es una estrella de cine. Mis agujeros sólo han empeorado con la edad”.