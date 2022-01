Si bien, el presentador de radio y Tv se fue lejos de vacaciones, no escapó del pedido de sus seguidores de un saludo en guaraní, recordando que hace poco se convirtió en memes, tras una entrevista en la que habló en jopará.

Da Rosa cumplió el pedido de sus seguidores y procedió. “Para los fans del dulce idioma guaraní”, escribió en su post en las redes en el que adjuntó el video.

“Me habían enseñado hace tiempo cuando era chico, en ese entonces nos bañábamos en el tajamar. Acá el celeste (del cielo) no tiene fin, el mar suena como si preparara para una tormenta en Punta Cana. Un apretón de manos y mi cariño para todos ustedes, no nos olvidemos de cuidarnos entre todos, no se va a terminar aún el COVID”, mencionó el conductor.

“Al empezar este año le pido a Dios para mí y para ustedes amor, dinero y salud”, finalizó el su mensaje.

El video fue compartido hasta en grupos de WhatsApp, por la manera particular que el mediático tiene de expresarse en guaraní.