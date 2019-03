Tarantino reconoció que el film será lo más parecido que haya hecho con Pulp Fiction y DiCaprio no dudó en expresar su entusiasmo por el proyecto y por trabajar junto a Pitt.

Luego de tanta espera con dos póster promocionales de por medio, el estudio Sony sorprendió con un clip de casi dos minutos.

De acuerdo al propio director, Once Upon a Time in Hollywood se basará en una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, durante el Hollywood hippie. Los dos personas principales son Rick Dalton (DiCaprio), una ex estrella de una serie de televisión western y su doble Cliff Booth (Pitt), quiene luchan para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen.

En tanto Margot Robbie también se suma al reparto y se pondrá en la piel de Sharon Tate, ex esposa del director Roman Polanski que en ese entonces fue asesinada por miembros de la Familia Manson.

La lista del elenco tiene nombres como Al Pacino, Kurt Russell, Lena Dunham, Maya Hawke, Burt Reynolds, Damian Lewis y Dakota Fanning.

El estreno será el 26 de julio de este año.