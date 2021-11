Se trata de la culminación del Profesorado Superior de Canto de Joel Mercado y Berna Velázquez, y el Profesorado Elemental de Canto en el caso de Adan Villalba, quienes presentaron ante el público un conjunto de obras del repertorio clásico y popular.

Los artistas Interpretarán en formato trío las piezas Paraguaýpe (José Asunción Flores, Manuel Ortiz Guerrero), Dein ist mein ganzes Herz – El País de las Sonrisas (Franz Lehár) y La calle de los recuerdos, obra escénico-musical que tendrá la participación de alumnos de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Roque Centurión Miranda” (EMAD), la Escuela Municipal de Danzas (EMD) y la Escuela de Canto “Sofía Mendoza”.

Como solistas, el barítono Joel Mercado presentará Te quiero, dijiste (María Grever), Concierto de Aranjuez – Aranjuez, mon amour (Joaquín Rodrigo, Guy Bontempelli), La canción del toreador – Carmen (Georges Bizet), Di Provenza il mar, il suol – La Traviata (G. Verdi) y Largo al factotum – El barbero de Sevilla (G. Rossini).

Por su parte, la soprano Berna Velázquez incluirá en su presentación las obras Je t’adore (Oscar Straus), Io ti penso amore (Niccolò Paganini), Bachianas Brasileiras Nº 5 (Villa-Lobos) y Meine Lippen, sie küssen so heiss – Giuditta (Franz Lehár), mientras que el tenor Adan Villalba tendrá a su cargo La Vie en Rose (Edith Piaf, Louis Guglielmi), Mi Mancherai (Luis Bacalov, Marco Marinangeli), No puede ser – La tabernera del puerto (Sorozábal, Fernández), Una furtiva lágrima – L’elisir d’amore (Gaetano Donizetti) y Ach, so fromm – Martha (F. Flotow).

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.