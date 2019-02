A casi veinte años de la telenovela original de Fernando Gaitán, “Betty la fea” regresa a la televisión con una historia basada en la primera pero con toques más modernos que ambientarán a Betty en la era de las redes sociales.

Bajo la dirección ejecutiva de Miguel Varoni, la versión narrará las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano, una joven mexicana inteligente y capaz que perseguirá sus sueños en Nueva York, para lo que tendrá que enfrentar los prejuicios de un mundo en el que la imagen lo es todo.

Quien dará vida a la protagonista será la mexicana Elyfer Torres, conocida por sus participaciones en series como “El secreto de Selena”, o “Nicky Jam, el ganador”.

Para encarnar esta nueva producción, la actriz se tomó el papel muy en serio al punto de dejarse un bigote natural que se dejó crecer.

En cuanto a su co protagonista, el mexicano Erick Elías, con una larga trayectoria como actor de telenovelas a sus espaldas, interpretará al presidente de la compañía de moda V&M Fashion, que contratará a Beatriz Aurora como su secretaria personal.

“Sigue siendo la misma premisa de Fernando Gaitán, que lamentablemente acabamos de perderlo, pero es una historia distinta porque tiene otras adyacentes de los mismos personajes que ya están enamorados de ellos”, declaró Torres hace poco.

“También tiene modernidad, que es algo que, digo hace 20 años no existían redes sociales, no existía teléfono, no existía una interacción tan cercana por teléfono” contó además en una entrevista para el programa “Un nuevo día” de Telemundo.





SINOPSIS

Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su apariencia física, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades. Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V&M Fashion, se convierte en la secretaria personal del presidente de la empresa.

Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias.

Y aunque es extremadamente competente y tiene grandes planes para su crecimiento personal, ninguna de sus muchas cualidades podrá ayudar a Betty a la hora de afrontar el mayor desafío de todos: encontrar el verdadero amor.