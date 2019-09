La segunda parte de "Suicide Squad" se estrenará en agosto de 2021 bajo la dirección del cineasta Gunn y no será una continuación como tal de la anterior entrega, sino una nueva mirada a este mundo de antihéroes con un elenco mayoritariamente nuevo.

Por ejemplo, Will Smith no repetirá en la nueva cinta, a diferencia de Robbie (Harley Quinn), Kinnaman (Rick Flag), Davis (Amanda Waller) y Courtney (Captain Boomerang) que encarnarán los mismos papeles de la película original.

Entre las nuevas incorporaciones figuran el actor y luchador profesional John Cena junto a Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba, Storm Reid, Pete Davidson, David Dastmalchian y Daniela Melchior.

Alice Braga, Michael Rooker, Joaquin Cosío, Mayling Ng, Sean Gunn, Jennifer Holland, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Julio Ruiz, Steve Agee, Flula Borg y Storm Reid cierran el largo reparto que actuará en la cinta.

Por el momento, los estudios Warner Bros, responsables de la franquicia de cómics DC, no han desvelado el papel que encarnará cada uno de los intérpretes.

Por su parte, el fichaje de Gunn como director de la secuela fue muy comentado en Hollywood puesto que tuvo lugar poco después de que fuera despedido por Disney como director de "Guardians of the Galaxy Vol.3", tras salir a la luz una serie de antiguos y polémicos mensajes en Twitter.

Sin embargo, Disney rectificó a mediados de marzo y recuperó a Gunn como realizador de la tercera parte de "Guardians of the Galaxy".

La cinta original de "Suicide Squad" recaudó 746 millones de dólares, pero tuvo una tibia recepción por parte de críticos y fans.

Las películas de "Suicide Squad" forman parte del universo cinematográfico que Warner Bros está desarrollando sobre las historias de DC Comics, un proyecto del que ya se han estrenado "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Wonder Woman", "Justice League" (ambas de 2017), "Aquaman" (2018) y la reciente "Shazam!" (2019).