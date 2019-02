Los problemas para la Academia parecen no terminar a semanas de la gala, y es que de no tener un anfitrión durante la velada, la organización se ve obligada a realizar maniobras para que el evento sea todo un éxito.

Sin una persona que diera el inicio, la Academia acudió a Queen para que sean los encargados de abrir la transmisión.

Pero desde la banda británica dieron una respuesta negativa ya que los miembros de la banda, Brian May y Roger Taylor, indicaron que se iban como parte de la película, Bohemian Rhapsody, y no en carácter de músicos.

En vista a este panorama, los encargados fueron con otra opción.

Hace apenas unos días se conoció la noticia de que los artistas populares Lady Gaga y Kendrick Lamar estarían en el escenario cantando sus respectivas canciones que se encuentran nominadas a Mejor Canción.

Sin embargo, al ser conocida esta primicia, los demás candidatos a llevarse el premio se unieron y especificaron a los organizadores que si no actuaban todos, las dos presentaciones centrales, Shallow y All the Stars, tampoco se llevarían a cabo.

Por consiguiente, desde la Academia accedieron a la petición pero con la condición de que cada presentación sea de 90 segundos, como para reducir el tiempo total de la ceremonia y que no extendiera a 3 horas.

No obstante, este criterio representa otro inconveniente para la organización pues trascendió que los productores están interesados en la interpretación de “Shallow” a partir del minuto 2:40.

Hasta ahora, no hay nuevos datos y no se sabe cómo encararán este dilema para el 24 de febrero.

Mientras tanto, las interpretaciones quedarán de esta manera: “I’ll Fight” de RBG será interpretada por Jennifer Hudson.

Things we’d like to announce today:



1. @IAMJHUD will perform the nominated song “I’ll Fight” on the #Oscars!



2. This has been our favorite tweet of the day. — The Academy (@TheAcademy) 31 de enero de 2019

Sólo un par de horas después, los organizadores anunciaron que “The Place Where Lost Things Go” de El regreso de Mary Poppins (Mary Poppins Returns) también sería interpretada. En este caso, la responsabilidad no será para Emily Blunt, sino para un invitado sorpresa.

Spoiler Alert: “The Place Where Lost Things Go” from “Mary Poppins Returns” will be performed on the #Oscars.



BONUS SPOILER ALERT: It will be performed by a surprise special guest! — The Academy (@TheAcademy) 31 de enero de 2019

Finalmente, “When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” de The Ballad of Buster Scruggs también tendrá su presentación.

“All the Stars” de Black Panther será interpretada por Kendrick Lamar junta a SZA.

Y Bradley Cooper confirmó que estará cantando, por segunda vez, junto a Lady Gaga la canción central de A Star is Born, “Shallow”.