“Toda la vida se dijo de mí. Me quisieron besar, me propusieron dinero en su época. Me tantearon las mujeres”, aseveró la farandulera en conversación a con su colega Fredy Vera “El Churero”, a través de Instagram.

Sostuvo que en sus 20 años en trabajo en medios siempre se dijo que a ella es lesbiana, y aunque admitió que recibió muchos ofrecimientos por parte de congéneres conocidas en el ambiente farandulero, su respuesta fue siempre la negativa. “Cuando estaban tomadas o drogadas me propusieron hacer tríos, toqueteos, yo siempre evitaba. Soy muy respetuosa de la sexualidad”.

Alfonzo dejó en claro que es heterosexual: “Yo tengo mi sexualidad bien puesta, mis ovarios bien puestos. A mí me encantan los hombres lastimosamente, porque me rompieron el corazón, pero no porque sufrí por un hombre u otro me van a gustar las mujeres”.

Recordó que fue tanteada por mujeres muy bellas y conocidas que la instaban a que ‘pruebe’. “No probé y no quiero probar, no me gusta, no me veo con una mujer y lo digo con mucho respeto porque tengo amigas lesbianas. Yo respeto mucho a la comunidad gay, pero si a vos no te gusta, respetá también”.

La también conductora de radio y Tv mencionó que está soltera pero hay alguien con quien ‘se descarga muy bien’. En ese sentido, Vera resaltó que Norath nunca se mostró en público en pareja ni se supo de una relación suya, a lo que la misma, acotó: “Nunca expuse a nadie y no lo voy a hacer, no me gusta. Nunca tuve novio, para comenzar, tuve mis traqueteos con las personas que yo quise”.

“QUISE SER MAMÁ”

La comunicadora reveló que tiene el deseo de ser madre y que ya lo intentó, sin éxito. “Yo quise ser mamá, intenté embarazarme de un argentino y lastimosamente no se pudo dar. Yo soy muy creyente, Dios por algo no me envió al hijo o a la hija”.

La chimentera contó que siempre le gustaron los niños. “Yo no sé qué va a pasar más adelante, pero yo amo a los niños, les tengo la paciencia del mundo, le crié a mis hermanos. Cuando mis padres trabajaban y no teníamos niñera, les cuidaba, les bañaba, les daba de comer”.

Consultada sobre si sería capaz de adoptar, respondió: “Cuando las leyes acá (en Paraguay) cambien, yo adoptaría”.

Norath, de 42 años, perdió a su madre a raíz de un infarto en agosto del 2020, en plena pandemia. Actualmente vive con su padre y un hermano. Tras ser desvinculada de Radio Farra, meses atrás, se dedica a vender productos para estética, mientras regresa a la prensa escrita, con la Revista Enterate, medio del que formó parte durante varios años.