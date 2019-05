Ed Sheeran subió a su red social un breve video en el que se le ve con un disfraz de oso panda recorriendo la ciudad y saludando a sus fanáticos. “Video coming soon x” escribió el cantante de Shape of You para acompañar su publicación.

Al parecer Justin Bieber no quiso quedarse atrás y también compartió a sus seguidores el adelanto del nuevo clip en el que se muestra vistiendo trajes de estrella country, boxeador y hasta un disfraz de oso.

“Sí, él está diciendo la verdad ... Tenemos un video en camino @teddysphotos. I don’t care”, confirmó el ídolo pop canadiense.

La nueva canción marca el retorno de Bieber al mundo musical y forma parte del nuevo álbum de Sheeran luego de Divide de 2017, pero no es la primera vez que los cantantes trabajan juntos, en 2015 Sheeran compuso la letra de “Love yourself” para el sencillo “Purpose” de Justin Bieber.

La canción “I don’t care” fue estrenada el pasado viernes desde la plataforma streaming Youtube y ya cuenta con más de veinticinco millones de reproducciones.