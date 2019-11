Puntualmente a las 21:30 los ingleses subieron al escenario, el recibimiento del público y las sonrisas de los cuatro músicos adelantaron la interacción que se viviría durante los 120 minutos de concierto.

El espectáculo inició con ‘Disconnected’, de su penúltimo disco “Strangeland”, para luego dar paso a un recorrido discográfico por sus memorables éxitos y nuevas canciones de su nuevo álbum “Cause and Effect”.

Las canciones que se desprenden de su último material como “Phases”, “I’m Not Leaving”, “Love Too Much” y “The Way I Feel”, fueron todas coreadas y ovacionadas por los fanáticos. Sin embargo, el cuarteto británico no dejó de lado sus temas más reconocidas como “Everybody is Changing”, “This is the Last Time”, “Bedshaped” y “Somewhere Only We Know”.

El vocalista, Tom Chaplin, sorprendió a los presentes con la expresión en guaraní “Mba’éichapa”, a sabiendas de la importancia del idioma en nuestro país, memorizó dos palabras más “Purahéi” y “Rohayhu”, como gesto de aprecio a los paraguayos. Además, por su chaqueta lució un prendedor con la forma del mapa de Paraguay.

La conexión entre el público y Keane fue por segunda vez más que especial, sumando una actuación impecable sin pantallas gigantes y con una calidad musical aplaudible.