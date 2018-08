El polémico Raúl Melamed revivió la polémica de Luis Bareiro con la Iglesia Católica, asegurando que las diculpas públicas lo hizo por su patrón Antonio Vierci y no por la institución. El periodista salió al paso y respondió tajantemente.

En su cuenta en la red social Twitter, Melamed recordó el pedido de disculpas de Bareiro a la entidad religiosa luego de haberla ofendido con su polémica frase “me cago en la iglesia católica”

El ex juez de Baila Conmigo Paraguay afirmó que lo hizo por su jefe Antonio Vierci, vinculado fuertemente a la institución. “Cuando Luis Bareiro pidió perdón por su exabrupto, lo hizo para su patrón y no a la Iglesia en la cual bien dijo se caga”, tecleó Raúl.





El presentador radial y televisivo no tardó en responder, aclarando que no lo hizo por quedar bien con el jefe.

“El patrón me importa un carajo. Y pedí disculpas por la forma no por el contenido de la crítica. No necesito del servilismo para ocupar un espacio en el periodismo”.

Por supuesto Melamed no volvió responder, esta vez fiel a su estilo sarcástico: “No creo que al patrón le importe un carajo este tema. Servilísmo no es un termino que usé, hay otros que podrían usarse en estos casos”.





Luis ya no volvió a responder pero varios internautas se sumaron al debate, tanto a favor como en contra de ambos periodistas.

En el 2017 Luis Bareiro había arremetido duramente contra la Iglesia Católica criticando su doble moral, al oponerse a la educación sobre género y sexual inclusiva y no actuar en casos de abuso, violación y crímenes de niños y mujeres.