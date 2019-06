La banda indie pop estadounidense, The Ocean Blue, dedicó una canción a nuestro país bajo el título ‘Paraguay My Love’, el cual forma parte de su último disco "Kings and Queens / Knaves and Thieves”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Los músicos se vieron inspirados a homenajear a Paraguay tras el el tour que habían realizado por Sudamérica en el 2016, donde llegaron a visitarnos dentro del cartel del Kilkfest. Durante la prueba de sonido de aquel día nació la canción la cual describen como “una carta de amor a Paraguay”.

El calor de los fans y la hospitalidad con la que se les recibió en ambas visitas que hicieron a nuestra tierra guaraní en 2013 y 2016, fue una linda sorpresa que los hizo sentirse como en casa y sintieron la necesidad de retornar ese cariño con una canción que en español se traduce como “Paraguay mi amor”.

El nuevo álbum, “Kings and Queens / Knaves and Thieves”, es el primero en más de seis años y salió al mercado a través del sello Korda Records, un sello cooperativo con sede en Minneapolis, que la propia banda ayudó a lanzar. Los primeros cortes que se desprendieron de este material fueron “Kings And Queens”, “All The Way Blue” y “It Takes So Long”.

The Ocean Blue surgió cuando la década de 1980 llegó a su fin y su disco debut estaba en el catálogo de Sire Records, entre famosos como Madonna, The Cure, The Smiths, Talking Heads, Ramones, etc., por lo que en aquel 1989, pareció resumir lo mejor de la década musical.

La banda de cuatro adolescentes de Hershey, Pensilvania, fue rápidamente aclamada y apareció en el Top 10 de Modern Rock / College Radio y recibió alta rotatividad en la MTV, con éxitos como “Between Something and Nothing” y “Drifting, Falling”. Ahora están de vuelta con esta exclusiva atmósfera de sonido new wave de “Kings and Queens / Knaves and Thieves”.

