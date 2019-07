Al parecer la diversidad está cada vez más cerca de los personajes heroicos y es por ello que Marvel se sumergirá próximamente en ella con sus nuevas cintas cinematográficas. Cabe mencionar que ocho cómics tenían personajes con un espectro LGBTQ que muchos desconocían.

“Buffy, la cazavampiros”

La mujer tenía que lidiar con demonios, vampiros y otras fuerzas de la oscuridad durante siete temporadas en su programa de televisión. Después de que la serie terminó, el creador Joss Whedon trajo de vuelta la serie para una continuación oficial de cómic, en la que el personaje titular exploró su sexualidad.

En la octava temporada, un nuevo asesino feroz llamado Satsu desarrolló sentimientos hacia Buffy, aunque tuvieron su momento ‘íntimo’, la relación no continuó por mucho tiempo. Algunos fanáticos elogiaron la naturaleza orgánica de la relación y aclamaron a Buffy como una heroína extraña, mientras que otros críticos calificaron el encuentro como “fuera de lugar” y lo consideraron un truco publicitario.

Gatúbela

En la mayoría de sus apariciones, Gatúbela fue presentada con intereses amorosos hacia Batman, pero en realidad el personaje es bisexual. En 2015, el personaje se topó con otra mujer y confirmó rumores de larga data sobre su sexualidad. Genevieve Valentine, escritora de la serie Catwoman de DC, dijo que el personaje, Selina Kyle, era “canon bisexual”, y agregó: “Ella ha coqueteado con ella, a menudo de manera bastante literal, durante años; Para mí, esto no fue una revelación sino una confirmación “.

Deadpool

En los cómics, Deadpool coquetea con el Dios del Trueno, diciéndole: “Te encuentro realmente atractivo. ¿Dije eso en voz alta? ”Los escritores anteriores de Deadpool también confirmaron que escribieron al personaje como LGBTQ. Gerry Duggan, quien escribió para el personaje de 2012-2015, confirmó su atracción por “cualquier cosa con pulso” en las redes sociales. Gail Simone también dijo que “pensaba en Deadpool como pansexual”. Ella escribió cómics para el héroe icónico durante doce años. El año pasado, Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool en la serie de películas aclamada por la crítica, dijo que quiere explorar la pansexualidad del personaje en futuras películas.

Linterna Verde

El primer héroe que asumió el manto fue Alan Scott y fue una de las versiones que identificaban al personaje como un hombre gay. En el primer número de Earth 2, que contó la historia de un universo paralelo dentro del DC Multiverse, Alan está en una relación comprometida con un hombre llamado Sam, a quien planea proponerle de vacaciones. Sin embargo, debido a que los personajes gay siempre mueren, Sam muere cuando su tren es emboscado.

Harley Quinn y hiedra venenosa

El interés romántico principal de Harley Quinn en todos los cómics siempre ha sido The Joker, pero en los últimos años, el antihéroe se involucró románticamente con su personaje de Birds of Prey, Poison Ivy. El año pasado, DC confirmó casualmente en Injustice 2 # 70 que los dos se casaron en Las Vegas por un imitador de Elvis. Margot Robbie, quien interpretó al personaje de su debut en acción en vivo en Suicide Squad, dijo que quiere que la relación se explore en la pantalla.

“Si lees los cómics, sabes que Poison Ivy y Harley tienen una relación íntima”, dijo mientras promovía su drama de época, Mary, la reina de los escoceses. “En algunos cómics lo transmiten como una amistad; en otros cómics puedes ver que en realidad están involucrados sexualmente como pareja. He estado tratando de ... Me encantaría que Poison Ivy fuera arrojada al universo, porque la relación de Harley y Poison Ivy es uno de mis aspectos favoritos de los cómics, así que busco explorar eso en la pantalla “.





John Constantine

El personaje de DC John Constantine es uno de los personajes menos conocidos de esta lista, principalmente porque no ha tenido una representación icónica en la pantalla como Deadpool, Iceman o Harley Quinn.

Su bisexualidad se estableció por primera vez a partir de 1992, en un cómic en el que admitió con brusquedad que tenía ex novias y ex novios. En Ashes & Dust, de Brian Azzarello, en la Ciudad de los Ángeles, se le vio teniendo relaciones con hombres.

En 2015, su personaje fue relanzado con Constantine the Hallblazer, lo que confirmó su bisexualidad, y en números posteriores se enamoró de un cantinero llamado Oliver. Aunque su serie de televisión homónimo se canceló después de una temporada, el personaje regresó a la pantalla en Legends of Tomorrow y tuvo un romance entre personas del mismo sexo.

Misterio

En los cómics de Marvel, Mystique se relacionó románticamente con héroes icónicos como Wolverine, Magneto, Professor X, Iceman, Deadpool, Gambit, Beast y Sabretooth, pero su único amor verdadero fue con su mutante Destiny. Chris Claremont, creador de Destiny, originalmente pretendía que Nightcrawler fuera su hijo biológico, pero como era en 1981, Marvel prohibió la representación explícita de personajes e historias extrañas.





Mujer Maravilla

En 2016, DC anunció que su superhéroe femenina más icónica se siente atraída tanto por hombres como por mujeres, porque en la isla de Themyscira, la sexualidad no es un problema. El escritor Greg Rucka dijo: “Cuando empiezas a pensar en dar el concepto de Themyscira como es debido, la respuesta es: ¿Cómo pueden no estar todos en relaciones del mismo sexo? ¿Verdad? No tiene ningún sentido lógico de lo contrario. Una amazona no mira a otra amazona y dice: Eres gay. No lo hacen. El concepto no existe”.