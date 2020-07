La mediática compartió en su perfil en la mencionada red social, una serie de fotos pertenecientes a una producción para la revista Zeta.

En su post, Caballero incluyó una reflexión respecto a su carrera y vida personal, y las repercusiones tras haber tomado decisiones.

“Decidir tomar el camino diferente, el que nadie considera correcto, romper los esquemas, decir a todos, “no voy a adaptarme a sus reglas” ha tenido serias consecuencias en mi vida, me hizo llorar muchas veces, decir no de manera rotunda tantas veces a cosas que las demás mujeres normales consideran como el sueño de sus vidas, pues no eran los míos”, arrancó su mensaje.

Destacó que en ocasiones estuvo cerca de la muerte y eso la hizo mirar la vida de forma distinta.

“No quiero una vida ejemplar, quiero una vida sin arrepentimientos y me enorgullece saber que cada día de mi vida ha sido único e irrepetiblemente donde hice lo que quise… ojalá no despierte nunca de este hermoso sueño que vivo”.

Su publicación tuvo gran cantidad de comentarios, pero la que llamó la atención es la de Juan Carlos Portillo, viceministro de Salud.

“Ese camino que te lleve adonde sos feliz, ese es…”, escribió el secretario de Estado. La respuesta de la farandulera no se hizo esperar, con el emoji de un corazón le expresó su cariño.

Esta interacción encendió las especulaciones sobre una relación sentimental entre ambos.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto ni ha brindado declaraciones a la prensa.