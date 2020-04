“Hace varias semanas quería hacer este posteo pero no me animaba porque capaz todavía no había superado la pérdida. También quizás porque tenía miedo de lo que la gente pueda llegar a decir o a pensar”, empezó su post la joven en su perfil en Instagram.

Comentó que a veces olvida que se convirtió en una persona pública, algo que genera angustia y miedos.

“Angustia por no medir la repercusión que puede llegar a tener un simple posteo o un mensaje mal comunicado o una opinión diferente o sin fundamentos. Miedo a equivocarse en este mundo virtual tan perfecto donde tu error puede convertirse en el error de miles! Desinformar es el peor de los males y a veces puedo cometer ese error.

Indicó que le pesa ‘estar vendiendo una imagen distorsionada de la realidad’. “Por eso cargo con el peso de desmentir y desenmascarar esa imagen perfecta que quizás muchos tienen de mi o de mi vida”.

Reveló que sufrió un aborto espontáneo antes de la semana 20 de embarazo, el cual “es mucho más normal de lo que parece”. Acotó que la pérdida representó al importante para sus vidas, casi dos semanas después de su perro Pacheco, también los abandonara.

“Fue fugaz, la noticia del embarazo, solo duró una semana, pero lo suficiente para llenarme de esperanzas e ilusiones… La pérdida fue natural ni siquiera tuve que hacerme una intervención sin embargo no fue fácil superar para mi ni para mi familia. Dolió y sigue doliendo cada vez que pienso en mí estrellita fugaz”, continuó.

Resaltó que el hecho le dejó un aprendizaje: “La vida es tan frágil ¡y eso quiero recordarles! A cuidarnos y cuidar de nuestros seres queridos!”.

En su posteo, Volpe adjuntó una fotografía suya junto a su hijo Piero y le prueba de emabarazo que había dado positivo.

Antonella aprovechó para instar a sus seguidores a que se queden en sus casas durante la cuarentena, utilizando el hashtag #QuedateEnCasa