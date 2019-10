Pamela Muñoz es productora televisiva, con gran experiencia en medios televisivos paraguayos. En el 2016 se incorporó a Canal 4, específicamente para el arranque del reality show Yo Me Llamo, siendo mano derecha de Pablo Martínez, cabeza de producción del mencionado programa y de Baila Conmigo Paraguay, actual gerente de producción de Latele y Telefuturo.

Al principio parecía un poco exigente pero luego comenzaron los insultos no solo con ella, sino con todo el equipo. “Nada era suficiente para él y todos éramos inútiles para la tele, desde los conductores hasta la señora de limpieza”, comenta en conversación con HOY.

“Insistía que tratando mal a la gente las cosas resultarían mejor. Hablaba mal de los gerentes, refiriéndose a que no sabían nada de hacer televisión, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, hablaba mal desde Lucas Balmelli (Director de Medios de Grupo Vierci) y Elvio Oviedo (Director de Telefuturo y Latele).

Con el paso de los meses el maltrato empeoró. “Me decía que no estaba preparada para el trabajo que hacía, eran gritos, golpes en la mesa, palabreos e insultos”. La comunicadora afirma haber sentido mucha presión de su jefe, ya que de lunes a viernes trabajaba en el canal y los fines de semana por el interior del país.

Sostiene que a Pablo lo encaró muchas veces por sus maltratos: “Él me decía que pidiera mi traslado a otro programa, total él estaba en todos los demás formatos e iba a tener que enfrentarme a eso de todas maneras”.

“En junio del 2018 mi cuerpo colapsó. Comencé con crisis de pánico, me dejaron internada por dos meses con psiquiatra y piscoterapeuta, incluyendo tratamiento farmacéutico de por medio, siempre eso sí, reportándome con mi trabajo ya que no quería perder mi puesto”.

Cuadro de ansiedad con toque depresivo, fue el diagnóstico de Muñoz y los profesionales le indicaron que podía retomar mi actividad pero de manera gradual. “Al inicio 3 veces a la semana 4 horas, porque estaba siguiendo un tratamiento que controlaba mis crisis de pánico”.

La entrevistada cuenta que la productora ejecutiva, Sofía Marín, la recibió a ella y su madre en el canal “tranquilizándola” en cuanto su preocupación por perder el trabajo. Le comunicó que se reintegraría pero en otra producción, la del vespertino ‘Vive la Tarde’.

Pasaron dos semanas de su regreso hasta que el viernes 3 de agosto, Elvio Oviedo, le comunicó que ya no podría seguir trabajando en el canal porque ya no podían mantenerla en el puesto. “Después de regalarle horas al canal, después de regalarle mi tiempo, pero por sobre todo mi salud, me daban una patada por que me enfermé a causa del estrés y la presión que ellos ejercían en mi”.

Lamenta que tanto Martínez, Oviedo y Marín sabían por lo que estaba atravesando pero aún así optaron por desvincularla sin pensar que todo podría empeorar. “Ellos destruyeron toda mi autoestima, en vez de ayudarme a avanzar y a mejorar, me terminaron hundiendo más”.

Asegura que hasta ahora no puede trabajar y continúa con medicación, por lo que exige al canal que le reparen todo el daño causado. “Necesito pagar mi tratamiento y a los profesionales con los que trabajo para poder retomar mi vida como la que era antes. Mi salud mental esta primero que todo, mi familia me ha sido de gran apoyo y es una verdadera pena que hayan tenido que pasar por todo este proceso como las recaídas que he tenido en los últimos meses”.

“Siempre fui responsable, pasaba mas horas de las que debía en el canal, solo para hacer bien mi trabajo, mucho mejor de lo que ellos esperaban, pero por sobre todo para estar a disposición de ellos. Yo sentía que estaba haciendo bien las cosas.

Recuerda que luego de ser despedida, recibió el apoyo de muchos colegas y funcionarios de la televisora de Villa Morra, desde cronistas de prensa, conductores y productores, lamentando su injusta salida: “Nunca pensaron que fueran a jugarme tan sucio, que fueran tan asquerosos al pensar mas en su bolsillo antes que en la salud de una persona. No me despidieron porque no hacía bien mi trabajo, me despidieron por que me enfermé”.

Pamela espera que su caso sirva de ejemplo para la ciudadanía y de esta forma concienciar sobre el mobbing (acoso laboral), que desde siempre hubo pero muchos temen denunciar.

Actualmente, Telefuturo se encuentra además en pleno lío judicial con la conductora de radio y Tv Carmiña Masi, desvinculada hace semanas por sus roces con el actor cubano Mario Cimarro.