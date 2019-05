Al parecer el cantante ya perdonó a sus seguidores que le criticaron en su red social tras subir un video con un león bebé, pero el cantante no solo reactivó su cuenta de Instagram también utilizó como medio para sorprender a sus fanáticos con la noticia que estrena en YouTube un documental sobre su vida.

“Maluma: Lo que era, lo que soy, lo que seré”, se denomina el nuevo material del intérprete de “Felices los cuatro”, que relata cómo llegó a la fama y desvela la historia detrás del cantante nacido en Medellín.

“Hay mucho (todavía en mí de ese niño). Tengo un corazón que no ha cambiado muchísimo, la verdad. Sigo siendo un soñador y yo creo que nunca voy a dejar de ser ese niño”, explicó en conversación con EFE.

“Ese es uno de los propósitos y una de las cosas que me he puesto como meta: nunca dejar ir a ese niño y a esa alma joven que me incita todos los días a salir a buscar mis sueños”, añadió.

El estreno del largometraje está previsto para el 5 de junio en YouTube, el cual pretende sumergir a los espectadores en el camino que recorrió el colombiano de 25 años para convertirse en lo que hoy es “Maluma”.

El documental presta una especial atención no tanto a sus gigantescos éxitos sobre los escenarios sino a la parte de su vida cuando era Juan Luis Londoño y no, Maluma.