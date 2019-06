La variada filmografía de Webb incluye títulos de comedia romántica como "500 Days of Summer" (2009), que protagonizaron Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel; y películas de superhéroes como "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014), cuyo reparto encabezaron Andrew Garfield y Emma Stone.

Webb también ha dedicado gran parte de su carrera a la televisión en series como "Crazy Ex-Girlfriend" o "Limitless".

Erin Cressida Wilson, que escribió la cinta "The Girl on the Train" (2014), también se encuentra en conversaciones con Disney para firmar el guion de esta película que todavía no tiene intérpretes confirmados y que aportará una nueva mirada al clásico de la animación "Snow White and the Seven Dwarfs" (1937).

Con actores reales y números musicales, la película contará con nuevas canciones compuestas por Benj Pasek y Justin Paul, que ya trabajaron para el exitoso filme "La La Land" (2016).

"Snow White and the Seven Dwarfs", basado en un cuento de los hermanos Grimm, fue el primer largometraje del estudio Disney y con el paso de los años se convirtió en una cinta fundamental de la historia de la animación.

La narración de Blancanieves ha sido objeto de algunas versiones modernas como las de las películas "Mirror Mirror" (2012), con las actrices Julia Roberts y Lily Collins; o "Snow White and the Huntsman" (2012), con Kristen Stewart.

En los últimos años, Disney ha situado como parte central de su estrategia la adaptación de sus éxitos de animación con actores reales o empleando nuevas técnicas de recreación digital.

Así, el estudio obtuvo muy buenos resultados de crítica y taquilla con "The Jungle Book" (2016) y "Beauty and The Beast" (2017).

Este año ha estrenado ya "Dumbo", con Tim Burton en la silla de director, y "Aladdin", con Guy Ritchie al mando de las operaciones, mientras que el próximo 24 de julio presentará "The Lion King", con Jon Favreau como realizador.