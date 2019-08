“Al salir de la cárcel va a seguir siendo joven y va a hacer lo mismo, este tipo es un demente, es un psicópata”, expresa la mujer un tanto nerviosa, entre la emoción por el veredicto de la Justicia argentina sobre el caso Fabbro, aunque asevera que los 14 años como condena no son suficientes.

“Yo pediría más años de los que le dieron como para que mi hija cuando el día de mañana, el tipo este le de la cara sea lo suficientemente pensante como para aceptar no solamente lo que intentó hacer sino el hecho de que su propia familia le haya dado la espalda a pesar de todos los antecedentes que tiene”.

Y es que la niña paraguaya en cuestión es hija del hermano de la exmodelo Larissa Riquelme, pareja de Jonathan Fabbro.

En noviembre del 2017, la joven madre realizó la denuncia por intento de abuso sexual a su pequeña, por aquel entonces de tan solo 5 años de edad. “En la Defensoría de la Niñez hay una medida cautelar protegiéndome de su propia familia (los Riquelme) y otra en el juzgado de Luque, pero el apoyo siempre fue para Larissa”.

Comenta que el hecho dio lugar a una división más entre los Riquelme y para su pareja, quien se encuentra con un proceso legal, la cuestión le resulta muy difícil: “Yo me pongo en su lugar, recibir toda esta presión de su familia, porque él está en el medio, defendiéndole a su hija… Tuvimos muchos problemas por culpa de ellos y no puede salir a decir nada ahora por miedo”.

Nuestra entrevistada lamenta la situación y resalta que más allá de los lazos de sangre está el respaldo a quien considera un ‘enfermo mental’.

“Larissa le defendió a un tipo que se metía con travestis, ella misma le puso un detective privado. Yo como parte de la familia sé los pormenores y todo el Paraguay sabe la clase de persona que es él y del apoyo incondicional de esta loca, porque para mí ella es cómplice de Fabbro”.

Tras saberse la sentencia, una de las primeras en hablar para los medios de prensa fue Liliana Riquelme, hermana de Larissa, quien calificó de “injusta” la condena y aseguró que hay “intereses detrás”.

Sobre el punto refirió: “Otra que necesita urgente apoyo psiquiátrico. Es madre, le pido a Dios que le perdone y que cuide a sus hijos y nietos”.

La mujer recuerda las distintas polémicas del exCerroPorteño, incluso actos de delincuencia, obviados por los Riquelme. “Cuando robó una crema dental y toda la familia le defendió. No le tengo miedo a ninguna (Larissa y Liliana) y que venga toda su familia también de a uno, les espero sentada, yo voy a seguir con esto, le voy a defender a mi hija contra quien sea”.

Dijo además que en más de una vez intentaron dar a entender que su acusación y denuncia obedecen a una cuestión de dinero, y los desafió a que presenten las pruebas. “Les pido que me denuncien por extorsión si realmente tienen una sola prueba en contra mía pidiendo dinero”.

La familia de la sobrina de Fabbro, víctima de abuso sexual, dijo a los medios de prensa argentinos que tuvieron contacto con ella. Sobre eso, manifestó: “Cuando pasó esto yo no sabía con quien hablar y yo me contacté con ellos, busqué empatía y recibí apoyo a Dios gracias, y agradezco muchísimo el apoyo brindado en su momento, más allá de como otros dicen en este tipo de cosas no necesitás asesoramiento, sino apoyo”.

“Yo solo pido justicia, no soy una persona como la que ellos quieren pintar”, finalizó.