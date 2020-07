La modelo Marcia Franco llamó la atención al cortarse ella misma su larga cabellera, esto como medida de seguridad al no salir de su casa por la pandemia del coronavirus.

En su cuenta en Instagram, la modelo paraguaya radicada en Bolivia compartió un video en el que muestra cómo se cortó ella misma con tijeras el pelo. “Hoy actué de peluquera por mí misma”.

“Desde que empezó esta pandemia y estamos en cuarentena no he ido más a ninguna peluquería por seguridad y cuidados por mi hijita. Estamos en casita nomas. Entonces me tengo que ingeniar y cuidar mi cabello solita en casa”, escribió la compatriota en su post.

Franco dio además detalles de otros cuidados que realizó

“Me hice un tratamiento con vaselina que me dejó súper suave el cabello, maticé mi color y me corté las puntas porque ya estaban horribles.

Marcia Franco vive en Bolivia junto a su pareja sentimental, el cantante Daniel Núñez y su pequeña hija Aislinn.