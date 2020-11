“Esta pandemia sirvió para reencontrarnos y yo me reencontré conmigo misma, así nace ‘María E: Mi colección’”, dice la mediática en contacto con HOY.

La carismática comunicadora comenta que la difícil situación que atraviesa el mundo con la pandemia del COVID-19 y por supuesto el encierro, le sirvió para replantearse muchas cosas en su vida.

“Fui viendo lo que quería hacer y lo que no, y entre esas cosas que siempre quise hacer y lo pude hacer ahora es tener mi marca de ropas”, expresa.

Su primera colección se denominó ‘Reencontrarse’: “Porque fue lo que me pasó a mí también este tiempo de pandemia, me reencontré y estoy feliz”.

La presentadora de Radio Montecarlo FM y el canal GEN va lenta pero segura en este nuevo emprendimiento, en el cual mientras aprende trabaja con una costurera en el diseño de los vestidos.

“Hace poco más de un mes que estoy, y super bien ya vendí muchísimo. Ya contraté otra persona que me va a ayudar a hacer vestidos en cantidad y ahora para el verano a full con nuevos modelos”.

Si bien, María E. no estudió corte y confección, comenta que es un rubro que siempre le gustó y como dice un viejo dicho, nunca es tarde para comenzar.

“Quiero estudiar ahora porque a mí me encanta coser. Me compré una maquina de coser en pandemia y creo que eso me incentivó más”, cuenta.

Con 35 años recién cumplidos, Núñez se considera afortunada pues además de encarar el desafío de su propio negocio, cuenta con trabajo en los medios y tanto ella como su familia gozan de buena salud.

Resalta que mientras muchas personas se vieron afectadas por el encierro y la incertidumbre, ella pudo refugiarse en su familia, aspecto que califica como positivo de la cuarentena.

“Yo no compartía tanto con ellos, con mis hijas principalmente porque mis horarios eran difíciles, había veces en que no almorzábamos ni cenábamos juntas, creo que eso (confinamiento) ayudó”.

“María E: Mi colección” esta disponible en redes sociales a través de @mariaenunezvargas y @mariaemicoleccion, y cuenta con servicio de delivery.