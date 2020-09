Resulta ilógico pensar que este año pueda considerarse como bueno, con la llega del COVID-19 y todo lo que arrastró a su paso, desde la vida, la salud y sus consecuencias colaterales, sin embargo hay casos excepcionales.

Emprendimientos, descubrimientos y las tan nombradas “reinvenciones” han tenido lugar durante estos ya casi siete meses del modo COVID-19 de vivir, pero también mucho trabajo y esfuerzo y dedicación para subsistir y sobresalir en su rubro.

En ese sentido la conductora radial y televisiva, Maricel Thomen, se fue adentrando al rubro periodístico en prácticamente todas las plataformas.

La mediática, quien había estado alejada de los medios varios años para dedicarse exclusivamente a sus estudios universitarios, volvió al ruedo a mediados del 2019 en la 1020 AM Ñanduti y posteriormente regresó al Trece, donde tiempo atrás fue parte de varios programas televisivos.

Actualmente está al frente de Tv Al Aire junto a Víctor Vázquez y Gustavo Recaldo, los sábados y domingos por Canal 13, y de lunes a viernes semana en Ñanduti junto a Humberto Rubin en ‘Franja Roja’, de 7 a 10 hs, y ‘Ruleta Rusa’ de 12:30 a 14:00 con Hugo Rubin. A la par viene explotando su faceta de entrevistadora a través de su cuenta personal en Instagram, con los característicos ‘vivos’.

“Lo hacemos una vez por semana. Los horarios varían dependiendo de la disponibilidad de los entrevistados. La idea es ir afianzando el bloque de entrevistas y porque no pensar en llevar a la TV”, comenta en conversación con HOY.

Por si fuera poco, entre sus múltiples ocupaciones, Thomen pudo culminar recientemente su carrera universitaria y ya es Licenciada en Marketing y Publicidad. Todos estos logros la han fortalecido en todos los aspectos.

Sin embargo es consciente de que su realidad es distinta a la de muchos en la actualidad y lamenta la crítica situación por la que atraviesa el país y el mundo con el coronavirus.

“Esta pandemia vino a golpear a muchísimos profesionales, eso me duele bastante. A mí, gracias a Dios, no me afectó en lo laboral, sigo con mis actividades normalmente, no paré un solo día”.

Lejos de las pasarelas y el entretenimiento, Maricel da una breve mirada atrás sobre los peldaños que fue subiendo a lo largo de su carrera desde que comenzó en el ruido mediático en el año 2016.

“Pasé por muchas etapas, desde mis inicios en el modelaje, posterior a eso, programas de humor, mi paso por varios medios de comunicación y finalmente llegar a formar parte de espacios informativos”.

Catorce años de carrera no es poca cosa y en base a ello, la exmodelo hace una reflexión para luego sacar una conclusión.

“Algunas experiencias fueron maravillosas, otras no tanto, pero siempre rescato lo positivo, en fin, eso se reduce en una palabra ‘compromiso’. En cada etapa gané experiencia, amigos y crecí profesionalmente, además amo lo que hago”.

En el plano sentimental, la comunicadora también se encuentra al 100% junto a su pareja Roberto Segovia. “Estoy felizmente casada hace 12 años”. Su amor lo comparte también con sus mascotas, tres caninos y recientemente se unió a la familia una gatita a la que le dice ‘Negri’.

Maricel Thomen alienta a los paraguayos a cuidarse y persistir con un mensaje: “Más que nunca hay que trabajar y valorar nuestro laburo”.