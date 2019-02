La cantante de cumbia e infantiles comparó con orgullo su antes, a la edad de 15 años y una foto actual bajo la leyenda: “Así que chicas nunca pierdan las esperanzas”.

En la primera imagen, se la ve a una menuda Marilina a los 15 años, luciendo su color natural con bucles y un aspecto muy diferente al actual; rubia, voluptuosa y esbelta, una imagen que sorprende a sus seguidores y hasta dudan de su transformación.

En ese sentido, los internautas manifestaron cambios rotundos en su nariz, pechos y labios asegurando que hubo procedimientos quirúrgicos de por medio.

“Arriba las cirugías”, manifestaba un usuario mientras que otra mujer expresaba que “con operaciones cualquiera está mejor”.

A este tipo de comentarios, la artista les dejó un mensaje: “Nunca me hice cirugía, solo me cuido mucho ya que antes no tenía la posibilidad de ir a un spa o de comprarme maquillajes”.

Aún así la mayoría celebra su cambio pues los elogios tampoco se hicieron esperar.